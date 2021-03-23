Житель Северодвинска принес приставам 22 килограмма монет в счет долга по налогам

Житель Северодвинска Архангельской области решил заплатить долг по налогам монетами. Однако сумма оказалась немалой, и чтобы погасить ее, мужчине пришлось отдать приставам около 4000 монет общим весом 22 килограмма.

Случай произошел в местном отделении Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

На северодвинца было заведено два исполнительных производства, при этом часть долга с него взыскали принудительно. Для погашения задолженности ему оставалось заплатить 38 715,15 рубля.

В марте мужчина принес в городское отделение судебных приставов два металлических ящика. Они были заполнены монетами номиналом 10 рублей, 1 рубль, 50 копеек и 10 копеек — в общей сложности 3849 монет на сумму 38 715,2 рубля.

Приставы приняли монеты в качестве оплаты долга и объявили его полностью закрытым. Позже деньги сдали в местный банк.