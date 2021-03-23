В Госдуме разработали новые рекомендации по написанию законов. Просят писать понятным языком

Госдума представила новую редакцию методических рекомендаций по оформлению законопроектов. В ней законодателей просят не придумывать сложных названий для правовых актов, сообщает «Коммерсант».

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, работу над обновленной версией начали еще в 2020 году, но из‑за «конституционного процесса» она приостановилась. Методичка, которая не изменялась с 2003 года, хоть и носит рекомендательный характер, но государственно-правовое управление президента (ГПУ), аппарат правительства и Госдума будут требовать ее выполнения.

Авторы методички рекомендуют не давать законам сложные и запутанные названия. Крашенинников считает, что название документа должно помочь гражданам его запомнить, легко отыскать и понять его основное содержание. «Как гаишник будет писать протокол с такими пятистрочными заголовками?» — спрашивает он.

Также авторам законопроектов рекомендуют не писать примечания, а отражать смысл предлагаемых изменений в тексте статьи. В «требованиях» просят отказаться от уточняющих оборотов, например «в части…», «в связи…», в том числе и заключенные в скобки.

В новой редакции ввели сквозную нумерацию статей законопроекта — независимо от номера главы статьи будут нумеровать по порядку. Это, по мнению Крашенинникова, поможет достичь единообразия. Например, сейчас несквозную нумерацию можно встретить в КоАП, где номера глав отражаются в номерах статей.

Юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко оценил нынешний стиль написания НПА как нечитабельный и излишне формальный. Он считает, что упрощать формулировки без изменения смысла можно, потому что иначе пользы от непонятного закона будет немного. «Людям нужно четкое толкование законодательства и понимание его формулировок, без двусмысленных значений, чтобы потом не возникало проблем с правоприменением», — заключил он.