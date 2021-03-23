«Я чертовски устал от фотошопа»: бодипозитивный тренд в тиктоке под песню Кендрика Ламара

В тиктоке появился бодипозитивный тренд: блогеры и знаменитости показывают себя без косметики и фотошопа. К нему подключились популярные актрисы Шей Митчелл и Лорен Орландо, модель Ханна Стокинг и другие.

Главным треком челленджа стал «Humble» Кендрика Ламара. «Я чертовски устал от фотошопа. Покажи мне что‑нибудь естественное, как афро на Ричарде Прайоре», — зачитывает рэпер.

Так пользователи решили показать, что идеальных людей не существует, а картинка в социальных сетях не всегда честная. Ролики собирают миллионы лайков и еще больше просмотров, а мы собрали для вас самые интересные из них.