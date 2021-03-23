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«Я чертовски устал от фотошопа»: бодипозитивный тренд в тиктоке под песню Кендрика Ламара

Виктория Шанина
Сегодня в 15:27

В тиктоке появился бодипозитивный тренд: блогеры и знаменитости показывают себя без косметики и фотошопа. К нему подключились популярные актрисы Шей Митчелл и Лорен Орландо, модель Ханна Стокинг и другие.

Главным треком челленджа стал «Humble» Кендрика Ламара. «Я чертовски устал от фотошопа. Покажи мне что‑нибудь естественное, как афро на Ричарде Прайоре», — зачитывает рэпер.

Так пользователи решили показать, что идеальных людей не существует, а картинка в социальных сетях не всегда честная. Ролики собирают миллионы лайков и еще больше просмотров, а мы собрали для вас самые интересные из них.

@jordynlyne

It’s all a lie #catfish #jordynlyne #callyh

♬ Be humble - ᴊᴏʀᴅᴀɴᴀᴜᴅɪᴏᴢᴢ 🦋
@laurenorlando

this trend >>

♬ Be humble - ᴊᴏʀᴅᴀɴᴀᴜᴅɪᴏᴢᴢ 🦋
@jess.subject22

Why I like having a huge bean bag... not talking about my stomach...

♬ Be humble - ᴊᴏʀᴅᴀɴᴀᴜᴅɪᴏᴢᴢ 🦋
@shaymitchell

Did I do this transition right? #sickandtiredofthephotoshop #transition

♬ Be humble - ᴊᴏʀᴅᴀɴᴀᴜᴅɪᴏᴢᴢ 🦋
@hannahstocking

We were crying at the end 🥲🤣 @lelepons

♬ Be humble - ᴊᴏʀᴅᴀɴᴀᴜᴅɪᴏᴢᴢ 🦋
@naliahtheflowrr

Here’s my flaws cause I’m a human bean #womensupportingwomen

♬ Be humble - ᴊᴏʀᴅᴀɴᴀᴜᴅɪᴏᴢᴢ 🦋
@siennamae

night night time

♬ Be humble - ᴊᴏʀᴅᴀɴᴀᴜᴅɪᴏᴢᴢ 🦋
@ellammarx

Haircut! Just as pretty without makeup!!!!

♬ Be humble - ᴊᴏʀᴅᴀɴᴀᴜᴅɪᴏᴢᴢ 🦋
@carlyweinstein1

The angles u don’t see in photos ✨✨ I love my lil dimples #herstory #crowdcheers #bodypositivity

♬ Be humble - ᴊᴏʀᴅᴀɴᴀᴜᴅɪᴏᴢᴢ 🦋
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