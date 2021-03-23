Сет Роген сыграет дядю Стивена Спилберга в фильме о детстве режиссера

Актер Сет Роген исполнит роль дяди Стивена Спилберга в фильме о детстве режиссера. Об этом сообщает Deadline.

Спилберг сам поставит картину и напишет к ней сценарий с Тони Кушнером. Кинематографист уже работал с ним над лентой «Линкольн».

Для Спилберга это первый за 20 лет проект, в котором он сам отвечает за сценарий, последним таким фильмом был «Искусственный разум». Автобиографическая картина расскажет о взрослении режиссера в Аризоне.

Роль матери Спилберга исполнит Мишель Уильямс, известная по лентам «Горбатая гора» и «Манчестер у моря». Озвучивать ее персонажа при этом будет другая актриса. Начало съемок запланировано на лето 2021 года, а премьера намечена на 2022 год.

Сейчас Стивен Спилберг вместе с братьями Мэттом и Россом Дафферами, известными как создатели сериала «Очень странные дела», работает над экранизацией романа «Талисман» Стивена Кинга, который он написал в соавторстве с Питером Страубом. Шоураннером и сценаристом многосерийной адаптации выступит исполнительный продюсер «Очень странных дел» Кертис Гвинн.