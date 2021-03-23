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Группа «Пасош» приостановила свою деятельность после обвинений Петара Мартича в насилии

Семён Гудошников
Сегодня в 13:47

Группа «Пасош» приостанавливает свою деятельность, сообщил в инстаграме участник коллектива Гриша Драч. Это произошло на фоне скандала, вызванного интервью Анны Зосимовой — бывшей девушки фронтмена «Пасош» Петара Мартича. Она обвинила музыканта в психологическом и физическом насилии.

Драч пояснил, что важные решения в группе музыканты всегда принимали втроем. «Пока этого согласия не достигнуто — группа приостанавливает свою деятельность», — написал он. Уйдет ли музыкант с лейбла «Домашняя работа», он пока не решил.

Гитарист «Пасош» Кирилл Городний сказал, что с радостью продолжит участие в группе, когда позиция и видение музыкантов вновь станут едины. «Сейчас этого единства нет», — пояснил он.

Городний также решил снять с себя обязанности сооснователя и соруководителя лейбла «Домашняя работа». Его дальнейшую судьбу он надеется передать в руки артистов, для которых этот лейбл создавался.

18 марта Wonderzine выпустил интервью, в котором Анна Зосимова рассказала о случаях физического и эмоционального насилия со стороны Петара Мартича, когда они были в отношениях. Музыкант отверг обвинения в рукоприкладстве. Позже о насилии со стороны Мартича рассказали другие девушки.

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