Группа «Пасош» приостановила свою деятельность после обвинений Петара Мартича в насилии

Группа «Пасош» приостанавливает свою деятельность, сообщил в инстаграме участник коллектива Гриша Драч. Это произошло на фоне скандала, вызванного интервью Анны Зосимовой — бывшей девушки фронтмена «Пасош» Петара Мартича. Она обвинила музыканта в психологическом и физическом насилии.
Драч пояснил, что важные решения в группе музыканты всегда принимали втроем. «Пока этого согласия не достигнуто — группа приостанавливает свою деятельность», — написал он. Уйдет ли музыкант с лейбла «Домашняя работа», он пока не решил.
Гитарист «Пасош» Кирилл Городний сказал, что с радостью продолжит участие в группе, когда позиция и видение музыкантов вновь станут едины. «Сейчас этого единства нет», — пояснил он.
Городний также решил снять с себя обязанности сооснователя и соруководителя лейбла «Домашняя работа». Его дальнейшую судьбу он надеется передать в руки артистов, для которых этот лейбл создавался.
18 марта Wonderzine выпустил интервью, в котором Анна Зосимова рассказала о случаях физического и эмоционального насилия со стороны Петара Мартича, когда они были в отношениях. Музыкант отверг обвинения в рукоприкладстве. Позже о насилии со стороны Мартича рассказали другие девушки.