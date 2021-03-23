Группа «Пасош» приостановила свою деятельность после обвинений Петара Мартича в насилии

Группа «Пасош» приостанавливает свою деятельность, сообщил в инстаграме участник коллектива Гриша Драч. Это произошло на фоне скандала, вызванного интервью Анны Зосимовой — бывшей девушки фронтмена «Пасош» Петара Мартича. Она обвинила музыканта в психологическом и физическом насилии.

Драч пояснил, что важные решения в группе музыканты всегда принимали втроем. «Пока этого согласия не достигнуто — группа приостанавливает свою деятельность», — написал он. Уйдет ли музыкант с лейбла «Домашняя работа», он пока не решил.