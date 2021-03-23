Режиссер «Девушки, подающей надежды» напишет сценарий для фильма про Затанну

Эмералд Феннелл, номинированная на «Оскар» за картину «Девушка, подающая надежды», напишет сценарий для экранизации комикса DC про иллюзионистку Затанну. Об этом передает Veriety.

Студия пригласила Феннелл после ее режиссерского дебюта с фильмом «Девушка, подающая надежды», который получил пять номинаций на «Оскар», включая категории «За лучший фильм» и «За лучший сценарий». Картина также привлекла внимание «Золотого глобуса», Гильдии режиссеров Америки и BAFTA.

Персонаж Затанны фигурирует в комиксе «Лига справедливости», но в экранизацию так и не попал. Теперь она станет частью «Расширенной вселенной DC». Если фильм получит зеленый свет, то Затанна станет второй женщиной в киновселенной.

Затанна — фокусница и одна из самых могущественных колдуний во вселенной DC. Свои магические способности она получила с рождения от отца Джованни Затара, который был алхимиком. Персонажа придумали писатель Гарденер Фокс и художник Мерфи Андерсон, а дебютировала она в комиксе под названием «Человек-ястреб» в 1964 году.