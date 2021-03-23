Новый фильм Клинта Иствуда выйдет в октябре. Его покажут одновременно в кинотеатрах и на HBO Max

«Мужские слезы» — экранизация одноименного романа писателя и драматурга Ричарда Нэша . В центре сюжета — стареющий ковбой, который везет одиннадцатилетнего мальчика к его отцу из Мексики в Техас. Их путешествие сопровождается уроками о жизни и мужестве, которыми богат бывший участник родео с трудной судьбой.

Студия Warner Bros. анонсировала дату выхода нового фильма Клинта Иствуда «Мужские слезы» («Cry Macho»). Премьера картины пройдет одновременно в американских кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max 22 октября, сообщает Deadline.

Действие фильма происходит в конце 1970-х годов. Главную роль в нем сыграл сам режиссер.

Недавно Warner Bros. показала тизер кинопремьер собственного производства, которые ожидаются в этом году. В ролик попали кадры из 17 картин, в том числе из нового фильма Клинта Иствуда.

Предыдущая работа Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла» вышла в январе 2020 года. Рецензию Станислава Зельвенского можно прочитать здесь.