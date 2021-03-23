Няню Гюльчехру Бобокулову, убившую ребенка, вышлют из России после принудительного лечения

Няню Гюльчехру Бобокулову из Узбекистана, осужденную за убийство ребенка, вышлют из России после окончания принудительного лечения. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

В ведомстве отметили, что в 2017 году было принято решение о нежелательности пребывания в Бобокуловой в России. «После окончания лечения она подлежит депортации за пределы России», — говорится в сообщении МВД.

Когда принудительное лечение женщины закончится, не уточняется. Мать убитой девочки опасалась, что после освобождения няня может отомстить семье.

В феврале 2021 года «Московский комсомолец» писал, что Бобокулова находится на лечении в казанской больнице, ее состояние стабильное (официально эти данные не разглашаются). На суде женщину признали невменяемой — еще в Узбекистане у нее диагностировали шизофрению.

В феврале 2016 года Бобокулова отрезала голову четырехлетней девочке, за которой должна была следить, подожгла квартиру и вышла на улицу. По словам очевидцев, она около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой, кричала «Аллах акбар!» и угрожала устроить взрыв. Ее задержали у входа в метро «Октябрьское Поле».