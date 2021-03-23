В супермаркете в Колорадо произошла стрельба. Погибли 10 человек, в том числе полицейский

В результате стрельбы в супермаркете King Soopers в городе Боулдер, штат Колорадо погибли 10 человек, в том числе сотрудник полиции. Об этом говорится в твиттере местного полицейского подразделения.

Как уточняет ABC News, сначала стрелок открыл огонь на стоянке возле магазина. Когда на место прибыли правоохранители, преступник начал стрелять по ним. В результате погиб 51-летний офицер Эрик Талли — он первым приехал на вызов.

Затем злоумышленник переместился в здание супермаркета. Один из свидетелей сообщил CBS News, что в магазине раздались несколько громких взрывов. Сперва он подумал, что кто‑то что‑то уронил, но после третьего выстрела, по его словам, все побежали.