Ford запустит первое серийное производство электромобилей в России

В 2022 году в России начнут выпускать электрический фургон Ford Transit. Это станет первым серийным производством электромобилей в стране, рассказал «Коммерсанту» контролирующий совместное предприятие с Ford автопроизводитель «Соллерс».

Параллельно с производством в Елабуге (Татарстан) основной дизельной платформы «Соллерс» планирует запустить производство электрического Ford Transit. В рамках стратегии Ford Motor постепенно отказывается от разработки платформ с двигателем внутреннего сгорания. Стоимость модели не уточняется, но в компании заверили, что электрическая версия Ford Transit на 40% экономичнее дизельной.

В «Соллерсе» отметили, что количество выпускаемых машин будет ограничено в зависимости от плотности населения и объема внутригородской логистики. В 2022–2023 годах модели поступят в Москву, Петербург и Казань, к 2025 году — в Самару, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.

Компания полагает, что доля электротранспорта в легких коммерческих автомобилях (LCV) в России составит около 1,5% в 2022–2023 годах, а к 2025 году вырастет до 4%. «Мы уже видим спрос на электромобили со стороны ряда клиентов: сегмента e-commerce и международных компаний, работающих в РФ, которые используют LCV для внутригородской доставки», — говорят в «Соллерс».

Впервые Ford показал электрический фургон Ford Transit в ноябре 2020 года. Начало поставок ожидалось в 2022 году.

Свои планы по серийному производству электромобилей есть и у российских производителей. КамАЗ планирует выпустить на рынок свой первый электромобиль в 2021 году, ГАЗ собирается начать производство коммерческих электромобилей GAZelle e-NN тоже в 2021-м.