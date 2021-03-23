Серди мессенджеров в России лидирует по популярности WhatsApp — им пользуется 50% россиян. На втором месте Telegram (22%), на третьем Viber (10%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Среди социальных сетей первую строчку занимает «ВКонтакте» (38%). Второе и третье место за «Одноклассниками» (29%) и Instagram (28%). За ними идут TikTok (15%), Facebook (14%) и Twitter (6%).

Почти всеми соцсетями и мессенджерами чаще пользуются женщины, чем мужчины. Особенно это касается «Одноклассников» (35% против 23%) и Instagram (34% против 21%). Лишь Telegram более популярен у мужчин (24% и 20% соответственно), а Facebook одинаково используется обеими полами (по 14%).

«Популярность большинства сетей и мессенджеров среди более образованных россиян выше, чем среди менее образованных. Обратная закономерность проявляется лишь для сети „Одноклассники“ и сервиса TikTok», — отметили в ФОМ.

Опрос проводился по телефону с 16 по 18 февраля. В нем приняли участие 900 совершеннолетних россиян из разных регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.