Евгений Пригожин основал «Фонд борьбы с репрессиями». Он будет защищать права человека на Западе

Бизнесмен Евгений Пригожин основал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с репрессиями». Он передал документы на регистрацию НКО, а сам фонд пока начал работу в режиме инициативной группы. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба компании предпринимателя «Конкорд».

«Сегодня Евгений Викторович Пригожин основал некоммерческую организацию „Фонд борьбы с репрессиями“. Цели и задачи организации — борьба за права человека в западных странах и поддержка гражданских активистов», — написано в сообщении компании.

В феврале ФБР объявило в розыск Евгений Пригожина за предположительное вмешательство во внутренние дела США, в частности выборы 2016 года. За информацию, которая приведет к аресту бизнесмена, американские органы обещают 250 тыс. долларов.

По данным агентства, Пригожин предположительно контролировал действия Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей», включая покупку серверов в США, создание сотен ботов и хищение личных данных американцев.

В марте 2020 года Минюст США снял обвинения с Пригожина и его компаний по делу о вмешательстве в американские выборы. В августе того же года преследование бизнесмена прекратил Интерпол.