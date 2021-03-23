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До конца года цены на бензин в России могут вырасти на 14%

Семён Гудошников
Сегодня в 9:48

Розничные цены на бензин в России до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%. Об этом говорится в письме Независимого топливного союза (НТС) премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

Мер по стабилизации ситуации, которые обсуждают в правительстве, недостаточно, считают в союзе. Чтобы не допустить топливного кризиса, представители отрасли предложили принять дополнительные решения. В частности, снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на бензин АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%. Такой рост значительный рост цен на бензин наблюдается впервые, говорят в НТС. Ключевым драйвером увеличения биржевых, а следом и розничных цен, считают в союзе, стал рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков).

«Нетбэки растут по следующим причинам: прежде всего — это плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года. Также с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки», — говорится в письме НТС.

По данным Росстата, с января по середину марта средняя цена на литр бензина в России увеличилась на 2,3% — до 47,19 рублей. К 19 марта средняя розничная цена литра Аи-92 составляет 44,83 рублей, а литра Аи-95 — 48,21 рублей.

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