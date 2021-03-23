WarnerMedia не будет снимать продолжение «Лиги справедливости Зака Снайдера»

WarnerMedia не будут снимать продолжение «Лиги справедливости Зака Снайдера», а также не выпустит режиссерскую версию «Отряда самоубийц». Об этом гендиректор компании Энн Сарнофф рассказала Variety.

Сарнофф поблагодарила Снайдера за его вклад во вселенную DC, но отметила, что его трилогия завершится на «Снайдеркате». «Мы очень рады, что сделали это, но мы очень взволнованы планами, которые у нас есть для всех многомерных персонажей DC», — добавила она.

Гендиректор WarnerMedia рассказала, что за расширение вселенной будет отвечать большая команда профессионалов, среди которых будут — специалисты из HBO, HBO Max и Warner Bros. Поклонников ожидают не только новые фильмы, но и сериалы и видеоигры.

К работе над ними руководство планирует привлекать все новые и новые таланты. В частности, над новым проектом о Бэтмене поработает сценарист «Между миром и мной» Та-Нехиси Коутс. Он же разработает первый фильм о супергерое латиноамериканского происхождения «Синий Жук».

«Мы — пастухи франшизы, и, надеюсь, когда фанаты увидят, что у нас есть в запасе, они поймут, что DC находится в хороших руках на множестве разных платформ со многими разными создателями. Мы хотим, чтобы звучали разные голоса», — подчеркнула Сарнофф.