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В Главном здании МГУ начали реставрацию. Из‑за нее могут быть утеряны деревянные элементы интерьера

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:05

В Главном здании МГУ начали реставрационные и ремонтные работы. Из‑за них могут быть утеряны исторические деревянные элементы интерьера. Об этом заявил «Архнадзор».

Организация утверждает, что рабочие «орудуют кувалдой и ломом», а в их техзадании отсутствует «пункт о сохранении уцелевших лаковых покрытий деревянных деталей, а также о реставрации мебели и изделий из дуба».

«По обилию сохранившихся подлинных элементов отделки и обстановки и отсутствию вмешательств трудно было в Москве найти более целостный ансамбль: настоящая машина времени», — сетует «Архнадзор».

По словам активистов, подрядчиком работ выступает компания «Кромсервис» с уставным капиталом в 20 тыс. рублей. Ранее она занималась реставрацией Дома фарфора на Мясницкой улице — к этому проекту у «Архнадзора» также «масса вопросов».

На данный момент, как отмечают градозащитники, пол в Главном здании МГУ «усеян щепой и осколками того, что <…> подлежало бережной реставрации в случае неудовлетворительного состояния лака». Кроме того, «выворочены и свалены в кучу паркетные щиты, повреждены стеновые панели».

«Под удар попала и знаменитая 01-я аудитория, где в советские времена был кинотеатр. На фото — то, как она выглядит сейчас. Что стало с охраняемой мебелью — загадка», — написали активисты.

«Архнадзор» призывает горожан немедленно обратиться в электронную приемную Департамента культурного наследия Москвы. Возможный текст письма можно найти здесь. «Много еще чего можно спасти, остановив варварский ремонт», — добавили активисты.

Ранее градозащитное движение раскритиковало ремонт Большой биологической аудитории в МГУ им. Ломоносова. По информации «Архнадзора», во время него «хаотично демонтировали и сбросили в кучу» парты амфитеатра, которые предполагалось отреставрировать.

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