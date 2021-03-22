Киану Ривз снимется в экранизации комикса «BRZRKR». Историю написал сам актер

Комикс, автором которого выступил актер при поддержке журналиста The New York Times Мэтта Киндта, вышел в начале марта. Он рассказал о бессмертном сыне бога войны, который в XXI веке работает на правительство США в надежде закончить свое существование.

Теперь же Ривз спродюсирует экранизацию своей истории. Ривз ожидаемо сыграет в ней главную роль. Кроме того, у проекта будет спин-офф в жанре аниме — он также выйдет на Netflix.

По информации издания, сериал расширит вселенную «BRZRKR». В центре сюжета также окажется полубог — в этот раз Ривз озвучит его. Будут ли художники Marvel Рон Гарни, Билл Крабтри, Клэм Робинс и Рафаэль Грампа, создавшие комикс, работать над аниме, неизвестно.