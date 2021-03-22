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Киану Ривз снимется в экранизации комикса «BRZRKR». Историю написал сам актер

Юлия Онодэра
Вчера в 23:44

Актер Киану Ривз снимется в экранизации собственного комикса «BRZRKR», которую выпустит стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Комикс, автором которого выступил актер при поддержке журналиста The New York Times Мэтта Киндта, вышел в начале марта. Он рассказал о бессмертном сыне бога войны, который в XXI веке работает на правительство США в надежде закончить свое существование.

Теперь же Ривз спродюсирует экранизацию своей истории. Ривз ожидаемо сыграет в ней главную роль. Кроме того, у проекта будет спин-офф в жанре аниме — он также выйдет на Netflix.

По информации издания, сериал расширит вселенную «BRZRKR». В центре сюжета также окажется полубог — в этот раз Ривз озвучит его. Будут ли художники Marvel Рон Гарни, Билл Крабтри, Клэм Робинс и Рафаэль Грампа, создавшие комикс, работать над аниме, неизвестно.

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