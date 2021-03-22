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Роуминг между Беларусью и Россией могут отменить в апреле 2021 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:37

Комиссия Парламентского собрания Беларуси и России по информационной политике предложила отменить роуминг между двумя странами Союзного государства. Об этом сообщила БелТА.

Парламентарии хотят отказаться от роуминга уже в самое ближайшее время — со 2 апреля 2021 года. В этот день Россия и Беларусь отмечают День единения народов.

«В связи с нарастающими информационными вызовами сегодняшнего дня и необходимостью сближения народов Союзного государства отмена роуминга — реальный инструмент углубления интеграционных процессов», — заявила комиссия.

Участники группы подали соответствующий запрос в вышестоящие органы при Совете министров Союзного государства. Если они поддержат инициативу, граждане Беларуси и России смогут пользоваться домашними тарифами на мобильную связь в обеих странах.

С 1 ноября роуминговые тарифы на территории двух государств были снижены в несколько раз. По словам министра связи Беларуси Натальи Гордеенко, цены за услуги операторов уже максимально близки к домашним.

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