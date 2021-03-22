Духовное управление мусульман России признало «Спутник V» халяльным

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ признал российскую вакцину «Спутник V» допустимой, передает «Интерфакс».

Совет улемов заинтересовало использование при разработке вакцины клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из клеток абортированных человеческих эмбрионов. По Корану человек обладает особым статусом перед Аллахом, поэтому верующему запрещено пользоваться вещами, которые содержат компонент человеческого происхождения. Однако в некоторых случаях делают послабления, например, когда дело касается спасения жизни или сохранности здоровья, уточнили улемы.

Следующее, на что они обратили внимание, это наличие этилового спирта в количестве 2,5 микролитра на дозу. Но улемы посчитали, что оно не превышает допустимую для мусульманина норму.

Духовное управления мусульман призывает не относится к вакцинации «Спутником V» с «излишней щепетильностью».

На данный момент «Спутник V» одобрили в 45 странах, в том числе некоторых мусульманских — Иране, Бахрейне и ОАЭ. В Европе российский препарат проходит экспертизу (хотя Венгрия и Чехия уже разрешили его применение). Источники Reuters говорили, что внутри Евросоюза ведутся переговоры о закупке российской вакцины, однако сперва в Еврокомиссии опровергли эту информацию, а затем комиссар по вопросам внутреннего рынка заявил, что союз не нуждается в «Спутнике V».