Путин вакцинируется, Трамп запустит свою соцсеть и другие новости дня

США отказались от разговора Байдена и Путина в прямом эфире. Россия предлагала провести онлайн-встречу 19 или 22 марта.

Путин пообещал сделать прививку от коронавируса 23 марта. Правда, какой из трех российских вакцин, он не сказал.

Голикова заявила, что к середине лета у россиян должен выработаться коллективный иммунитет. Чтобы это произошло, привиться должны 60% населения.

За сутки в России выявили 9284 случая коронавируса. Умер 361 пациент, вылечились — 7790 человек.

У 20% переболевших COVID-19 не вырабатываются антитела. Поэтому директор Центра им. Гамалеи советует «провакцинироваться и жить спокойно».

Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка Виктора Мохина. Он сказал, что вину свою искупил, и выразил готовность зачать ребенка одной из своих жертв, которая в плену родила от него трижды.

Навальный продолжает рассказывать о жизни в колонии. В этот раз он поделился своими любимыми утренними ритуалами, которые каждый день выполняют осужденные.

Трамп дал обещание вернуться в соцсети через два-три месяца, но уже на своей платформе. Говорит, что она «полностью изменит правила игры».

Губернатора Пензенской области арестовали на два месяца. Помимо взяток на 31 млн рублей, Белозерцева заподозрили в растрате еще 3 млрд.

«Яндекс» раскрыл, сколько пиратского контента он удалил с 2018 года. В этом году из 6 млн ссылок чаще всего правообладатели просили заблокировать «Елки», «Деревню дураков» и «Ходячих мертвецов».

Александр Роднянский и «КиноПоиск HD» заключили контракт на создание семи сериалов. Среди них «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики, «Хэдшот» Владимира Битокова и «Everybody’s Woman» Корнеля Мундруцо и Каты Вебер.

Руперт Гринт рассказал Esquire об отцовстве, возможности вернуться к роли Рона Уизли и о своем отношении к позиции Роулинг насчет трансперсон. Мы собрали самое важное из интервью.

Группы RSAC и IOWA выпустили клип на кавер песни «Зеленоглазое такси». Премьера приурочена к Международному дню таксиста, который празднуется 22 марта.

Ник Кейв назвал идеальные песни для своих похорон. Это композиции Элвиса Пресли — меланхоличная «Kentucky Rain» и госпел «How Great Thou Art».