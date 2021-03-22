перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Пиар насильника или журналистская удача: в сети обсуждают интервью скопинского маньяка у Собчак 21:33
Instagram разрешит российским пользователям продавать и покупать товары через публикации 21:04
Путин вакцинируется, Трамп запустит свою соцсеть и другие новости дня 20:47 Дайджест
Пресс-материалы Москино представит ретроспективу фильмов Станислава Говорухина
Москино представит ретроспективу фильмов Станислава Говорухина 20:26
США отказались от разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным 19:49
Татьяна Голикова: россияне должны выработать коллективный иммунитет к COVID-19 в июле–августе 18:57
«Никогда не говори никогда»: Руперт Гринт — о возможности вернуться к роли Рона Уизли 18:46
Болгария вышлет двух российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже 18:30
Алексей Навальный рассказал о любимых моментах в его тюремном распорядке дня 18:23
Nick Cave/Instagram Ник Кейв назвал идеальные песни для своих похорон. Это две композиции Элвиса Пресли
Ник Кейв назвал идеальные песни для своих похорон. Это две композиции Элвиса Пресли 18:20
Ярмарка non/fiction отменила презентацию книги пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш 17:54
RSAC и IOWA представили клип на кавер «Зеленоглазого такси» 17:34
В Якутии воспитателя обвинили в насилии над двумя воспитанниками интерната 17:20
Группа «Тараканы!» выпустила клип про протестные акции. Его сняли в оцеплении ОМОНа 17:06
«Boys & Girls»: посмотрите новый клип Tatarka, снятый в формате VHS 16:49
Ксения Собчак/YouTube «Вину свою искупил»: скопинский маньяк дал интервью Ксении Собчак
«Вину свою искупил»: скопинский маньяк дал интервью Ксении Собчак 16:37
Путин пообещал, что сделает прививку от коронавируса 23 марта 16:22
Евросоюз ввел санкции против двух жителей Чечни за преследования представителей ЛГБТ 16:01
У сервиса по поиску собеседников для завтрака The Breakfast появилась версия на русском языке 15:52
Канадец купил фотоаппарат и нашел в нем старые фото. Для поиска владельцев он призвал силу соцсетей 15:42
Отключить рекламу
Дайджест

Путин вакцинируется, Трамп запустит свою соцсеть и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:47

США отказались от разговора Байдена и Путина в прямом эфире. Россия предлагала провести онлайн-встречу 19 или 22 марта.

Путин пообещал сделать прививку от коронавируса 23 марта. Правда, какой из трех российских вакцин, он не сказал.

Голикова заявила, что к середине лета у россиян должен выработаться коллективный иммунитет. Чтобы это произошло, привиться должны 60% населения.

За сутки в России выявили 9284 случая коронавируса. Умер 361 пациент, вылечились — 7790 человек.

У 20% переболевших COVID-19 не вырабатываются антитела. Поэтому директор Центра им. Гамалеи советует «провакцинироваться и жить спокойно».

Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка Виктора Мохина. Он сказал, что вину свою искупил, и выразил готовность зачать ребенка одной из своих жертв, которая в плену родила от него трижды.

Навальный продолжает рассказывать о жизни в колонии. В этот раз он поделился своими любимыми утренними ритуалами, которые каждый день выполняют осужденные.

Трамп дал обещание вернуться в соцсети через два-три месяца, но уже на своей платформе. Говорит, что она «полностью изменит правила игры».

Губернатора Пензенской области арестовали на два месяца. Помимо взяток на 31 млн рублей, Белозерцева заподозрили в растрате еще 3 млрд.

«Яндекс» раскрыл, сколько пиратского контента он удалил с 2018 года. В этом году из 6 млн ссылок чаще всего правообладатели просили заблокировать «Елки», «Деревню дураков» и «Ходячих мертвецов».

Александр Роднянский и «КиноПоиск HD» заключили контракт на создание семи сериалов. Среди них «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики, «Хэдшот» Владимира Битокова и «Everybody’s Woman» Корнеля Мундруцо и Каты Вебер.

Руперт Гринт рассказал Esquire об отцовстве, возможности вернуться к роли Рона Уизли и о своем отношении к позиции Роулинг насчет трансперсон. Мы собрали самое важное из интервью.

Группы RSAC и IOWA выпустили клип на кавер песни «Зеленоглазое такси». Премьера приурочена к Международному дню таксиста, который празднуется 22 марта.

Ник Кейв назвал идеальные песни для своих похорон. Это композиции Элвиса Пресли — меланхоличная «Kentucky Rain» и госпел «How Great Thou Art».

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
авангард
«Красное смещение»: Владимир Мартынов, Moa Pillar, Opus Posth
Живой композитор-классик, деятель бейса и академический ансамбль
приключение
Пальма
Вторая картина Домогарова-младшего, теперь о верной овчарке
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Яндекс
Люди
Ксения Собчак
Александр Роднянский
Владимир Битоков
Руперт Гринт
Элвис Пресли
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить