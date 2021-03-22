Москино представит ретроспективу фильмов Станислава Говорухина

С 29 по 31 марта в кинотеатрах «Москино» представят ретроспективу фильмов актера и режиссера Станислава Говорухина. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы показов.

В программу «Синематека: Станислав Говорухин» войдут поздние картины кинематографиста, которые он снял в начале XXI века. Среди них — драма про научное изобретение «Не хлебом единым», мелодрама «Артистка», музыкальный фильм «В стиле jazz» и экранизация рассказа Константина Станюковича «Пассажирка».

Также на большом экране можно будет посмотреть военную картину «Брызги шампанского», которую Говорухин снял по мотивам повести Вячеслава Кондратьева «Отпуск по ранению» в 1989 году. В ней снялись Алексей Бурыкин и Олег Меньшиков.

Показы пройдут днем в кинотеатрах «Москино Искра», «Москино Вымпел», «Москино Сатурн», «Москино Спутник» и «Москино Факел». Вход на них будет бесплатным по предварительной регистрации.

С 26 по 29 марта в «Москино Факел» также покажут фильмы режиссеров, близких по духу классику австрийского кинематографа Михаэлю Ханеке. В спецпрограмму «Михаэль Ханеке: ближний круг» войдут картины Марен Аде, Фатиха Акина, Кристиана Петцольда и самого Ханеке.