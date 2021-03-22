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США отказались от разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:49

США отказались от разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным в прямом эфире. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

Российская сторона предлагала провести видеоконференцию двух лидеров 19 марта или 22 марта. В ней задумывалось обсудить двусторонние проблемы и стратегическую стабильность. Однако беседа президентов не состоялась.

«Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США», — отметили в МИД России.

17 марта президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC, считает ли он Владимира Путина убийцей. Кроме того, глава Белого дома пообещал, что президент России «заплатит» за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

На следующий день президент России Владимир Путин отметил американскому коллеге, пожелав ему здоровья и напомнив о детской поговорке «Кто как обзывается, тот так и называется». Позже российский лидер предложил Байдену поговорить напрямую.

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