Татьяна Голикова: россияне должны выработать коллективный иммунитет к COVID-19 в июле–августе

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что коллективный иммунитет в России может быть достигнут в июле-августа 2021 года. Об этом она заявила в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным, сообщил «Интерфакс».
По словам Голиковой, коллективный иммунитет появится у россиян после вакцинации 60% населения. Шансы, что это произойдет раньше указанных сроков, будут, если граждане страны активнее начнут прививаться от коронавируса.
«Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения, выпуска вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки», — заявила вице-премьер.
Голикова порекомендовала россиянам сделать прививки от COVID-19 перед отпусками, чтобы обеспечить себе и своей семье безопасный отдых.
На данный момент в России вакцину от коронавируса получили 6,3 млн человек, из них 4,3 млн уже завершили курс прививок. Таким образом, цель по получению коллективного иммунитета пока выполнена на 6%.