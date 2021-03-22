Татьяна Голикова: россияне должны выработать коллективный иммунитет к COVID-19 в июле–августе

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что коллективный иммунитет в России может быть достигнут в июле-августа 2021 года. Об этом она заявила в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным, сообщил «Интерфакс».

По словам Голиковой, коллективный иммунитет появится у россиян после вакцинации 60% населения. Шансы, что это произойдет раньше указанных сроков, будут, если граждане страны активнее начнут прививаться от коронавируса.