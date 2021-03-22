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«Никогда не говори никогда»: Руперт Гринт — о возможности вернуться к роли Рона Уизли

Семён Гудошников
Сегодня в 18:46

Руперт Гринт дал интервью Esquire, в котором рассказал об отцовстве, возможности вернуться к роли Рона Уизли и своем отношении к позиции Джоан Роулинг насчет трансперсон. «Афиша Daily» публикует самое важное из интервью.

Об отцовстве

Гринт воспитывает девятимесячную дочь Уэнсдей вместе со своей партнершей, актрисой Джорджией Грум. Родительские обязанности им пришлось выполнять, сидя на карантине, и это, по словам Гринта, лишило его части социальных взаимодействий и еще большей части сна. Из‑за отцовства актер пережил небольшой кризис идентичности и даже пересмотрел свой стиль в одежде.

Самое сложное, говорит звезда «Гарри Поттера», это сделать так, чтобы с «крошкой, которую вы очень любите, было все в порядке». Однажды рука Уэнсдей стала фиолетовой, и родители даже не знали, что происходит, в голову приходили мысли о худшем. Во время другого случая болезни дочери Руперт не спал всю ночь, проверяя дышит ли она.

Этот болезненный опыт оказался полезным для Гринта при работе над сериалом «Дом с прислугой». Главные герои в нем — пара, которая теряет своего трехмесячного ребенка. Чтобы спасти обезумевшую от горя супругу, муж подкладывает в колыбель гиперреалистичную куклу, которая неожиданно оживает. Гринт играет в сериале брата потерявшей младенца женщины. «Чтобы вернуть своего ребенка, вы готовы на все. Родительство действительно помогло мне это понять», — говорит актер.

О высказываниях Роулинг насчет трансперсон

В июне прошлого года Джоан Роулинг опубликовала эссе, в котором заявила, что трансженщины размывают женщин как политический и биологический класс, а также сравнила их с хищниками. Против писательницы высказались звезды «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон. Их примеру последовал и Гринт, который выразил поддержку транссообществу. «Трансженщины — это женщины. Трансмужчины — это мужчины. Все люди должны иметь право жить с любовью и без осуждений», — заявил тогда британский актер.

Сейчас он сказал, что испытывает безмерную благодарность за все, что сделала Роулинг. Гринт назвал ее чрезвычайно талантливой, а ее работы — гениальными. «Но да, я также думаю, что вы можете испытывать огромное уважение к кому‑то и при этом не соглашаться с ним», — продолжил он.

Высказаться против Роулинг актер посчитал важным, поскольку трансперсоны «ценная группа, которую нужно защищать». Промолчать в этом случае значило бы еще больше, и поэтому он решился сказать свое слово, хоть и не является авторитетом в этом вопросе.

О возможности вернуться к роли Рона Уизли

Гринт говорит, что они нечасто встречаются с Рэдклиффом и Уотсон, но связь между ними крепка. Актеров объединил уникальный опыт съемок в фильмах поттерианы, который сложно понять другим. Руперт до сих пор гордится своей работой на съемках, но не может представить ситуации, при которой он вернулся бы к роли Рона.

«Но никогда не говори никогда», — отмечает актер и добавляет, что смог бы вновь сыграть Уизли, только если другие — Рэдклифф и Уотсон — также вернулись бы к своим ролям.

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