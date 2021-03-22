Руперт Гринт дал интервью Esquire, в котором рассказал об отцовстве, возможности вернуться к роли Рона Уизли и своем отношении к позиции Джоан Роулинг насчет трансперсон. «Афиша Daily» публикует самое важное из интервью.

Об отцовстве

Гринт воспитывает девятимесячную дочь Уэнсдей вместе со своей партнершей, актрисой Джорджией Грум. Родительские обязанности им пришлось выполнять, сидя на карантине, и это, по словам Гринта, лишило его части социальных взаимодействий и еще большей части сна. Из‑за отцовства актер пережил небольшой кризис идентичности и даже пересмотрел свой стиль в одежде.

Самое сложное, говорит звезда «Гарри Поттера», это сделать так, чтобы с «крошкой, которую вы очень любите, было все в порядке». Однажды рука Уэнсдей стала фиолетовой, и родители даже не знали, что происходит, в голову приходили мысли о худшем. Во время другого случая болезни дочери Руперт не спал всю ночь, проверяя дышит ли она.

Этот болезненный опыт оказался полезным для Гринта при работе над сериалом «Дом с прислугой». Главные герои в нем — пара, которая теряет своего трехмесячного ребенка. Чтобы спасти обезумевшую от горя супругу, муж подкладывает в колыбель гиперреалистичную куклу, которая неожиданно оживает. Гринт играет в сериале брата потерявшей младенца женщины. «Чтобы вернуть своего ребенка, вы готовы на все. Родительство действительно помогло мне это понять», — говорит актер.