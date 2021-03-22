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Болгария вышлет двух российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:30

МИД Болгарии объявил двух сотрудников посольства РФ в Софии персонами нон грата и обязал их покинуть страну в течение трех суток. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

«В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата», — заявили в представительстве.

19 марта местная прокуратура арестовала шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки Болгарии. Они подозреваются в шпионаже в пользу России. Пятерых поместили под стражу, а одного отпустили под залог.

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