Алексей Навальный рассказал о любимых моментах в его тюремном распорядке дня

Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии во Владимирской области, рассказал о его любимых моментах тюремного распорядка дня. Об этом он написал в инстаграме.
Больше всего оппозиционному политику нравится, как проходит утро в тюрьме. Перед зарядкой заключенные на улице слушают гимн России, это происходит между 6.00 и 6.10 в «локальной зоне вокруг барака».
«Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: „Славься, Отечество наше свободное“. Просто восторг», — рассказал Навальный.
Другой любимый момент оппозиционера происходит по завершении зарядки. В ее конце арестованные дружно маршируют на месте. Этот ритуал Навальный (а теперь и его знакомые в тюрьме) называет «Империя наносит ответный удар».
«В этот момент я представляю себе, что снимаюсь в русском ремейке „Звездных войн“, где вместо имперских штурмовиков — зэки в бушлатах и шапках-ушанках. У них в зубах сигареты. Вместо лазерных винтовок — железные ломы», — рассказал политик.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.