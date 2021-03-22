Алексей Навальный рассказал о любимых моментах в его тюремном распорядке дня

Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии во Владимирской области, рассказал о его любимых моментах тюремного распорядка дня. Об этом он написал в инстаграме.

Больше всего оппозиционному политику нравится, как проходит утро в тюрьме. Перед зарядкой заключенные на улице слушают гимн России, это происходит между 6.00 и 6.10 в «локальной зоне вокруг барака».

«Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: „Славься, Отечество наше свободное“. Просто восторг», — рассказал Навальный.