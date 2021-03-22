В Якутии воспитателя обвинили в насилии над двумя воспитанниками интерната

В Якутии возбуждено уголовное дело против воспитателя Екюндюнской основной общеобразовательной школы им. В.П.Трофимовой. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении двоих несовершеннолетних воспитанников, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в феврале педагог «совершал насильственные действия сексуального характера» над двумя 13-летними мальчиками. Преступление вскрылось только после того, как подростки самовольно ушли из интерната и угнали машину, уточнили в ведомстве.

Когда детей нашли, они рассказали полицейским о поведении мужчины и заявили, что больше не хотят находиться в школе. На данный момент следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Воспитатель взят под стражу на время расследования уголовного дела. В СК полагают, что могли быть и другие случаи насилия.