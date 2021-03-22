«Boys & Girls»: посмотрите новый клип Tatarka, снятый в формате VHS

Ролик снят на VHS-камеру, его режиссерами выступили сама Tatarka и Анастасия Каторгина. Съемки проходили в конце февраля на нескольких площадках Москвы, в них принял участие танцор Даниил Патлах из «Танцев» на ТНТ.

Рэп-исполнительница Tatarka (Ира Смелая) выпустила mood-видео на песню «Boys & Girls». Посмотреть его можно на ютьюбе.

«Оно [видео] действительно получилось очень атмосферным и расслабляющим: стиль 1990-х, красивые люди в красивых декорациях и полное ощущение свободы», — говорится в пресс-релизе.

В этом клипе я хотела запечатлеть красоту окружающего нас мира. Прекрасное всегда находится рядом, что бы ни происходило в жизни. Я хотела передать эстетику взаимодействия людей: вдохновение любовью и эмоциональные линии отношений могут заразить вдохновением каждого человека.

Песня «Boys & Girls» вошла в дебютный альбом артистки «Golden Flower», который появился в октябре 2020 года. Это единственный трек с пластинки, целиком записанный на английском языке.

Уроженка Набережных Челнов Tatarka представила свой первый сингл — «Altyn» — в 2016 году. Он стал настоящим интернет-феноменом, набрав на ютьюбе 48 млн просмотров. «Афиша Daily» включала его в список 100 великих клипов года. Недавно Tatarka во второй раз стала гостьей шоу «Узнать за 10 секунд», где отгадывала треки Little Big, The Hatters и Sqwoz Bab.