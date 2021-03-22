Канадец купил фотоаппарат и нашел в нем старые фото. Для поиска владельцев он призвал силу соцсетей

Адам Уилсон из Торонто купил раритетную камеру на eBay и обнаружил в ней старую пленку одного из прошлых хозяев. Он мог бы просто оставить кадры себе, но вместо этого организовал настоящее расследование — мужчина решил во что бы то ни стало найти владельцев.
«В моей жизни есть люди, которые ушли, и, если бы кто‑нибудь показал мне их фотографии, где они просто выглядят мило и хорошо проводят время, я был бы в восторге», — пояснил он свои мотивы.
Как пишет ABC27, сперва канадец обратился к человеку, у которого купил фотоаппарат, — жителю американского городка Льюисберри, штат Пенсильвания. Но тот не знал о наличии пленки, камеру он нашел в старом шкафчике для хранения.
Тогда Уилсон решил внимательнее посмотреть на фотографии. На них запечатлена семья, которая отмечает Рождество, а один из ее членов одет в кепку NY Yankees. Приглядевшись, канадец увидел на кепке список чемпионатов и решил, что она 1996 или 2001 года.
«Одна из лучших подсказок — это рождественские чулки, висящие на каминной полке на одном из кадров. На них четко видно имя Боб и можно разглядеть имя Мимзи», — поделился он.
Одновременно Уилсон призвал на помощь силу интернета — он разместил фотографии и информацию о них в своем твиттер-аккаунте. Подписчиков и всех неравнодушных он призвал помочь ему найти владельца.
На историю обратили внимание журналисты телеканала NewsNation, которые сняли об этом сюжет. О нем, в свою очередь, узнала Мария — сестра того самого Боба на фотографиях (он в узорчатом свитере), которая поспешила обрадовать родственника.
По ее словам, брат сначала не мог поверить, что снимки нашлись. Он заявил, что теперь это единственные фотографии, на которых он запечатлен вместе с Марией и их покойным отцом Джеймсом Бартолетти — ветераном Второй мировой войны.
Выяснилось, что фотографии сделаны на Рождество в 1997 году, а третьим мужчиной на них оказался муж Марии Марв Булсон, который тоже к настоящему моменту скончался. Чулок, на котором Уислон прочитал имя Мимзи, на самом деле предназначался собаке Майки.
Загадкой осталось только, как фотоаппарат попал в шкафчик для хранения вещей. Боб Бартолетти предположил, что его могла случайно отдать Мария, когда выезжала из дома. У семьи такого шкафчика никогда не было.
Боб поблагодарил Адама за столь доброе дело. Он сказал, что подобные поступки могут восстановить веру в человечество. Рад остался и сам Уилсон — он ощутил себя настоящим детективом и просто хорошим человеком.