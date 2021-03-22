Канадец купил фотоаппарат и нашел в нем старые фото. Для поиска владельцев он призвал силу соцсетей

Адам Уилсон из Торонто купил раритетную камеру на eBay и обнаружил в ней старую пленку одного из прошлых хозяев. Он мог бы просто оставить кадры себе, но вместо этого организовал настоящее расследование — мужчина решил во что бы то ни стало найти владельцев.

«В моей жизни есть люди, которые ушли, и, если бы кто‑нибудь показал мне их фотографии, где они просто выглядят мило и хорошо проводят время, я был бы в восторге», — пояснил он свои мотивы.

Как пишет ABC27, сперва канадец обратился к человеку, у которого купил фотоаппарат, — жителю американского городка Льюисберри, штат Пенсильвания. Но тот не знал о наличии пленки, камеру он нашел в старом шкафчике для хранения.

Тогда Уилсон решил внимательнее посмотреть на фотографии. На них запечатлена семья, которая отмечает Рождество, а один из ее членов одет в кепку NY Yankees. Приглядевшись, канадец увидел на кепке список чемпионатов и решил, что она 1996 или 2001 года.