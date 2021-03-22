У сервиса по поиску собеседников для завтрака The Breakfast появилась версия на русском языке

У приложения для знакомств за завтраком The Breakfast появилась русскоязычная версия. Об этом « Афише Daily » рассказали представители проекта.

Сервис был запущен в начале 2020 года на английском языке. Однако по мере роста аудитории в Москве и Петербурге его создатели поняли, что «все тонкости философии проекта донести без русского языка не получится».

Одна из больших задач The Breakfast — создать новую культуру общения между людьми. Поэтому мы очень внимательно относимся к коммуникации и терминологии внутри приложения, тщательно подбирая каждое слово. Многие слова, которые мы используем в интерфейсе, естественны для англоязычной среды, но на русском языке могут звучать непривычно или даже наивно. Мы решили изменить к этому отношение и не бояться называть вещи своими именами.

Если русский язык выбран у пользователя в настройках телефона как основной, сервис переключится на него автоматически. При этом нужно, чтобы стояла последняя версия приложения.

Вместе с добавлением русского языка команда The Breakfast запустила сервис в еще одном российском городе — в Екатеринбурге.

The Breakfast — это приложение, в котором можно познакомиться с новым человеком за завтраком в легком и ни к чему не обязывающем формате. Воспользоваться им можно, заполнив анкету и дождавшись подтверждения или по приглашению другого участника.

Чтобы подобрать напарника для завтрака, достаточно нажать на кнопку «Breakfast» («Завтрак»), и сервис автоматически подберет собеседника. После этого у пользователей будет 24 часа, чтобы договориться о встрече.

Осенью прошлого года создатели The Breakfast анонсировали запуск приложения в Нью-Йорке, а также выпустили свой собственный манифест.