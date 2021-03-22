В Приморском крае полиция задержала мужчину за избиение жены. После того как он ударил сотрудника правоохранительных органов в отделении, на него завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального СК.

15 марта жителя Владивостока доставили в отделение за нанесение побоев супруге. Его действия расценили как административное правонарушение.

В изоляторе мужчина вырвал решетку вентиляции, после чего полицейский потребовал, чтобы он успокоился. Задержанный ударил правоохранителя в грудь и схватил за руки. В результате случившегося на нападавшего возбудили уголовное дело части 1 статьи 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

За административное нарушение по статье 6.1.1 предусматривается штраф от 5 до 30 тыс. рублей, арест от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов.

В прошлом году уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, ссылаясь на данные НКО, сообщила, что количество обращений о домашнем насилии за месяц карантина увеличилось в 2,5 раза. В МВД эту статистику отрицают. По их данным, число преступлений в семейно-бытовой сфере в прошлом году снизилось на 9,5% по сравнению с 2019 годом. В частности, на 15,8% сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,5% — вреда средней тяжести, на 10% — легкого вреда здоровью.

В марте московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что в столице на фоне пандемии количество фактов домашнего насилия по сравнению с 2019 годом увеличилось на 9%. По данным ГУ МВД, с апреля по декабрь прошлого года в Москве было зафиксировано 669 преступлений, у которых были бытовые мотивы. Из них 432 преступления совершены в сфере семейно-бытовых отношений. В аналогичный период 2019 года эти показатели составляли 613 и 300 соответственно.