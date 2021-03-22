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«Яндекс» удалил по просьбе правообладателей 6 млн ссылок на пиратский контент

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:18

С января по март 2021 года «Яндекс» удалил 6 млн ссылок по жалобам правообладателей. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

По словам представителей «Яндекса», чаще всего правообладатели просят удалить ссылки на «Елки», «Деревню дураков», «Ходячих мертвецов», «Comedy Club» и «По законам военного времени».

С 2018 года, когда был подписан меморандум о борьбе с пиратством, удалено более 15 млн ссылок. Из них 12,3 млн — по просьбе семи крупнейших правообладателей, среди которых Star Media, ВГТРК, «Кинопоиск», «ТНТ-телесеть», «А сериал», ivi и «Централ партнершип».

В «Яндексе» рассказали, что ссылка удаляется из поисковика через несколько часов. Правообладатель ищет в поисковой выдаче сайты, которые нарушают его авторские права, и вносит их в специальный реестр.

В ноябре 2018 года Rambler, Mail.ru и «Яндекс» подписали антипиратский меморандум с правообладателями. Все три компании обязались удалять ссылки на страницы с пиратским контентом из поисковой выдачи. «Яндекс» до последнего отказывался принять этот пункт меморандума, указывая на отсутствие закона, обязывающего поисковики блокировать ссылки на пиратский контент, однако в последний момент все же согласился на это условие.

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