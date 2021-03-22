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Губернатора Пензенской области заподозрили в растрате еще 3 млрд рублей. Он арестован на два месяца

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:37

Басманный районный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 20 мая, сообщила «Новой газете» пресс-служба суда.

Его и еще пять фигурантов обвинили в получении, даче взяток и посредничестве во взяточничестве. Обвиняемые вину не признали. Одному из них, бизнесмену Борису Шпигелю, дважды вызывали скорую в ИВС на Петровке из‑за серьезных проблем со здоровьем.

По информации «Коммерсанта», Белозерцева также заподозрили в растрате 3 млрд рублей: в муниципальных образованиях региона выявлено около 400 нарушений в более чем ста организациях и ведомствах. Это значит, что в уголовном деле могут появиться эпизоды превышения должностных полномочий, злоупотребления ими или халатности.

21 марта Ивана Белозерцева задержали по подозрению в коррупции. По данным следствия, общая сумма взяток превысила 31 млн рублей. Он якобы получил «деньги и иные ценности» через посредников. Предположительно, взятки давали глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

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