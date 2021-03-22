Twitter разработает специальные правила публикаций для мировых лидеров. А помогут ему пользователи

Twitter решил спросить пользователей, нужно ли для мировых лидеров и высокопоставленных чиновников разработать специальные правила поведения на платформе. Об этом говорится в блоге соцсети.

Вопрос о пересмотре политики стал актуальным после того, как Twitter и другие соцсети заблокировали аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января, которые устроили его сторонники. Посты Трампа посчитали подстрекательством к нападению на Капитолий.

«Политики и правительственные чиновники постоянно меняют методы использования наших услуг, и мы хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter, защищая здоровый общественный диалог. Вот почему мы пересматриваем наш подход к [публикациям] мировых лидеров и ждем вашего мнения», — говорится в заявлении Twitter.

Опрос пользователей проводится на 14 языках, он продлится до 12 апреля.

«Мы хотим услышать от общественности, считают ли они, что мировые лидеры должны подчиняться тем же правилам, что и другие пользователи Twitter. И если мировой лидер нарушит правило, какой тип принудительных мер был бы уместен в его отношении», — сообщили в компании.

Параллельно с этим соцсеть консультируется со специалистами по правам человека, организациями по защите гражданского общества и учеными. Их мнение также будет учитываться при создании новых правил.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп решил создать собственную социальную сеть. Платформа появится через 2–3 месяца и, по мнению бывшего президента США, привлечет «десятки миллионов пользователей», а также «полностью изменит правила игры». Эта новость сразу же разошлась на мемы и шутки, «Афиша Daily» собрала самые смешные из них.