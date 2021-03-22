Иван Ургант сообщил, что заразился коронавирусом. А заодно проверил скорость твиттера

Телеведущий Иван Ургант сообщил в твиттере, что заразился коронавирусом. В посте он заодно отметил, что хочет проверить скорость соцсети.

«Проверка скорости твиттера. У меня ковид. Конец связи», — написал шоумен.

Ургант отметил, что чувствует себя нормально. Сейчас он находится на самоизоляции дома. По словам артиста, новый выпуск его программы «Вечерний Ургант» сегодня выйдет в эфир.

В ноябре прошлого года с подозрением на коронавирус был госпитализирован соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев. Диагноз не подтвердился, но ему пришлось проходить лечение из‑за возникших проблем со здоровьем.

Иван Ургант пошутил о проверке скорости твиттера, потому что 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость доступа к нему. Соцсеть не удалила с 2017 года 3168 материалов с противоправной информацией, несмотря на то, что ведомство обращалось к администрации с таким требованием. Теперь Роскомнадзор намерен заблокировать ее в апреле, если она не выполнит условия.