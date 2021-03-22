Еврокомиссар заявил, что ЕС не нужна вакцина «Спутник V»

Евросоюзу не нужна российская вакцина «Спутник V». Об этом заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«У нас совершенно нет необходимости в „Спутнике V“», — сказал он в эфире телеканала TF1.

По словам Бретона, в ЕС уже одобрены четыре вакцины, и их будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Он отметил, что до июня в Европу поставят 300–350 млн доз вакцин от коронавируса, уже одобренных ЕС. Поэтому возможность «достичь иммунитета на всем континенте» появится к середине июля.

Чиновник добавил, что у России возникают проблемы с производством «Спутника V», а россияне «с трудом получают доступ» к нему. Бретон считает, что ЕС сможет помочь стране с производством вакцины, но при этом отдавая приоритет нуждам своих граждан.

На данный момент российская вакцина проходит процесс регистрации в Европейском агентстве по медикаментам. В начале марта регулятор начал экспертизу регистрационного досье «Спутника V».

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источник писал, что внутри ЕС ведутся разговоры о закупке российского препарата. Однако в Еврокомиссии опровергли эту информацию.