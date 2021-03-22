В России за сутки выявили 9284 случая коронавируса

В России выявили 9284 случая коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 15 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 466 153. За последние сутки вылечились 7790 человек, за все время — 4 077 185. За сутки умер 361 пациент, за весь период — 95 391.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 123,2 млн человек, 2,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29,8 млн). На втором месте — Бразилия (11,9 млн), на третьем — Индия (11,6 млн).