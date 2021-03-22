HBO Max показал фильм о съемках «Лиги справедливости»

В первой части видео показана работа на съемочной площадке, проходившая в 2016 году. В ней рассказано, как Снайдер продумывал сцены для картины и отрабатывал их с актерами. Вторая часть клипа запечатлела, как проходили дополнительные съемки для режиссерской версии фильма. Процесс начался уже во время пандемии коронавируса, и на кадрах видно, что съемочная группа работает в медицинских масках.

Стриминговый сервис HBO Max представил мини-фильм о съемках блокбастера «Лига справедливости» Зака Снайдера. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Вместе со Снайдером спикерами в ролике выступили Бен Аффлек, Генри Кэвилл, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Рей Фишер и Эзра Миллер, исполнившие роли в ленте.

18 марта на HBO Max состоялась премьера режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Картина длится четыре часа и состоит из шести глав. Они называются «Не рассчитывай на это, Бэтмен», «Эпоха героев», «Любимая мать, любимый сын», «Машина перемен», «Вся королевская рать» и «Что‑то мрачнее».

В 2016 году Снайдер после окончания съемок не смог участвовать в постпродакшене картины из‑за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссер «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.