«Борат», «Тед Лассо» и «Корона»: названы лауреаты премии Гильдии сценаристов

Гильдия сценаристов Америки (WGA) объявила лауреатов премии 2021 года. Об этом сообщает Deadline.

На 73-ей торжественной церемонии приз за лучший оригинальный сценарий взяла драма Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды». Комедия «Борат 2» победила в категории «Лучший адаптированный сценарий», а «Диссидент» стал лидером документальных фильмов.

Список победетелей в основных телевизионных номинациях выглядит следующим образом:

Драматический сериал — «Корона»

— «Корона» Комедийный сериал — «Тед Лассо»

— «Тед Лассо» Новый сериал — «Тед Лассо»

— «Тед Лассо» Оригинальный сценарий сериала — «Миссис Америка»

— «Миссис Америка» Адаптированный сценарий сериала — «Ход королевы»

У WGA есть свод четких правил, согласно которому далеко не все фильмы могут претендовать на награду. Это должны быть работы, созданные под юрисдикцией гильдии или в рамках коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. По этой причине номинации не получили многие ленты, среди которых «Минари», «Земля кочевников» и «Манк».

В прошлом году в награду за лучший оригинальный сценарий взяли Пон Чжун Хо и Хан Джин Вону за фильм «Паразиты». В категории «Лучший адаптированный сценарий» победил Тайка Вайтити с картиной «Кролик Джоджо».