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Букингемский дворец может назначить руководителя по вопросам разнообразия после обвинений в расизме

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:59

Букингемский дворец пересматривает политику разнообразия и инклюзивности во всех резиденциях королевской семьи. Об этом сообщили несколько СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Собеседник «Би-би-си» подчеркнул, что во дворце уже существуют процедуры и программы по поддержке разнообразия, однако они не приносят ожидаемого результата.

Оценка соответствующих практик началась до того, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл обвинили королевскую семью в расизме, однако получила «новый импульс» после из интервью, отмечает источник The Daily Mail.

«Мы не боимся искать новые подходы к этому. Работа по поддержке разнообразия ведется уже некоторое время при полной поддержке семьи», — уточнил он.

Букингемский дворец будет оценивать эту работу при поддержке представителей этнических меньшинств, ЛГБТ-сообщества и сообщества людей с инвалидностью. Помимо этого, допускается возможность введения должности руководителя по вопросам разнообразия.

«Рассматривается множество мер. Конечно, идею о том, чтобы кто‑то возглавил эту работу [по поддержке разнообразия]… стоит рассмотреть. Но еще слишком рано объявлять о какие‑либо окончательных планах. Мы слушаем и учимся, чтобы все сделать правильно», — сказал источник CNN.

7 марта на канале CBS вышло первое интервью принца Гарри и Меган Маркл спустя год после того, как пара отказалась от королевских обязанностей и объявила, что самостоятельно будет зарабатывать на жизнь.

В беседе с Опрой Уинфри супруги, в частности, рассказали о том, что столкнулись с расистскими комментариями во дворце. Некоторые члены королевской семьи, по словам Меган, высказывали опасения насчет того, «насколько темной будет кожа» их будущего ребенка Арчи.

Королевская семья заверила, что серьезно относится к выдвинутым обвинениям и рассмотрит их в частном порядке. «Гарри, Меган и Арчи всегда останутся горячо любимыми членами семьи», — отметили в Букингемском дворце.

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