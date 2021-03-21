У 20% переболевших коронавирусом не вырабатываются антитела

Как минимум 20% людей, которые переболели COVID-19, не вырабатывают антитела. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи и академик РАН Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

«Среди переболевших, это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител. Поэтому вот моя точка зрения: надо провакцинироваться и жить спокойно», — сказал академик.

Центр им. Гамалеи занимается разработкой вакцины «Спутник V». В январе Гинцбург заявил, что эту прививку сделали уже более миллиона россиян.

Применение «Спутника V» одобрили Венгрия и Словакия — еще до общей регистрации препарата в Европе. Всего вакцину зарегистрировали уже 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек.