Джо Байден упал на трапе самолета. Собрали для вас лучшие мемы из твиттера

Действующий президент США Джо Байден споткнулся на трапе, когда поднимался на самолет в Атланту. В Белом доме заявили, что политик хорошо себя чувствует и дело было в сильном ветре. Однако в интернете к тому моменту уже собралось много постов под хештегом #Bidenfall.

Собрали для вас лучшие мемы из твиттера. Спойлер: пользователи припомнали Байдену шутку про Трампа, представляли, что Марио кидает бананы президенту под ноги или просто вставляли забавную музыку (смотреть со звуком!).