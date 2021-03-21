Джо Байден упал на трапе самолета. Собрали для вас лучшие мемы из твиттера

Действующий президент США Джо Байден споткнулся на трапе, когда поднимался на самолет в Атланту. В Белом доме заявили, что политик хорошо себя чувствует и дело было в сильном ветре. Однако в интернете к тому моменту уже собралось много постов под хештегом #Bidenfall.
Собрали для вас лучшие мемы из твиттера. Спойлер: пользователи припомнали Байдену шутку про Трампа, представляли, что Марио кидает бананы президенту под ноги или просто вставляли забавную музыку (смотреть со звуком!).
На видео выше Байден подшутил на Трампом во время предвыборной кампании: «Смотрите, как он шагает, и как шагаю я. Взгляните, как я взбегаю по трапу, и как он спотыкается, спускаясь».