HBO Max анонсировал дату выхода «Довода» на стриминговой платформе

«Довод» Кристофера Нолана выходит в цифровой прокат. Премьера фильма на стрим-сервисе HBO Max состоится 1 мая, пишет Deadline.

«Афиша Daily» рассказывала, как к «Доводу» отнеслись западные критики и составила собственную рецензию.

Премьеру картины в 2020 году несколько раз переносили из‑за пандемии. Нолан настаивал, что его блокбастер должен выйти именно в кинотеатрах, поэтому ждал пока они снова откроются и будут работать без коронавирусных ограничений. В итоге «Довод» появился в прокате 12 августа 2020 года.

В январе режиссер рассказал, что хочет разорвать отношения со студией Warner Bros. после 20 лет сотрудничества. Причиной стали планы компании выпускать фильмы одновременно в кинотеатрах и онлайн. Среди таких премьер оказались «Дюна», сиквел «Отряда самоубийц», «Матрица-4» и другие.