перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
HBO Max анонсировал дату выхода «Довода» на стриминговой платформе 18:40
Задержание анимешников в Петербурге, анонс альбома Ланы Дель Рей и другие новости дня 18:17 Дайджест
Греция увеличила квоту на въезд россиян. В мае могут открыть границу для всех туристов 16:58
Movieclips/YouTube HBO Max создаст документальный сериал о Бриттани Мерфи
HBO Max создаст документальный сериал о Бриттани Мерфи 16:11
Петербург возглавил рейтинг городов России по спросу на такси 16:07
На съезд анимешников в Петербурге приехала полиция. Задерживают несовершеннолетних участников 15:23
96-летний американец закончил школу. Он не смог доучиться в юности из‑за Второй мировой войны 15:09
Губернатора Пензенской области задержали за получение взяток на 31 млн рублей 14:23
The Weeknd/Instagram The Weeknd переиздал микстейп «House of Balloons». Релизу исполнилось 10 лет
The Weeknd переиздал микстейп «House of Balloons». Релизу исполнилось 10 лет 14:22
На мосту в Рединге появилось граффити печатной машинки. Его мог нарисовать Бэнкси 13:11
Власти Бразилии оштрафовали Apple на 2 млн долларов за продажу комплектов айфонов без зарядок 12:33
Гай Ричи сообщил об окончании съемок фильма с Джейсоном Стэтемом 11:46
В России выявили 9  299 новых случаев коронавируса 11:18
Nils Bouillard/Unsplash Москвичей предупредили о пробуждении летучих мышей
Москвичей предупредили о пробуждении летучих мышей 10:33
Лана Дель Рей анонсировала новый альбом «Rock Candy Sweet». Да, ее предыдущий альбом вышел позавчера 10:04
Иностранным студентам из 25 стран разрешили вернуться в Россию на учебу после пандемии 9:22
Том Йорк записал ремикс на «Creep». Он сделал это для японского фэшн-шоу 9:00
King Gizzard & The Lizard Wizard показали свой недавний концерт. Они сыграли перед живой публикой! Вчера в 21:28
ninocare/Pixabay Турция вышла из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин
Турция вышла из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин Вчера в 21:00
«Архнадзор» раскритиковал реставрацию большой биологической аудитории МГУ Вчера в 20:28
Отключить рекламу

HBO Max анонсировал дату выхода «Довода» на стриминговой платформе

Виктория Шанина
Сегодня в 18:40

«Довод» Кристофера Нолана выходит в цифровой прокат. Премьера фильма на стрим-сервисе HBO Max состоится 1 мая, пишет Deadline.

«Афиша Daily» рассказывала, как к «Доводу» отнеслись западные критики и составила собственную рецензию.

Премьеру картины в 2020 году несколько раз переносили из‑за пандемии. Нолан настаивал, что его блокбастер должен выйти именно в кинотеатрах, поэтому ждал пока они снова откроются и будут работать без коронавирусных ограничений. В итоге «Довод» появился в прокате 12 августа 2020 года.

В январе режиссер рассказал, что хочет разорвать отношения со студией Warner Bros. после 20 лет сотрудничества. Причиной стали планы компании выпускать фильмы одновременно в кинотеатрах и онлайн. Среди таких премьер оказались «Дюна», сиквел «Отряда самоубийц», «Матрица-4» и другие.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
приключение
Пальма
Вторая картина Домогарова-младшего, теперь о верной овчарке
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить