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Задержание анимешников в Петербурге, анонс альбома Ланы Дель Рей и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:17

На съезд анимешников в Петербурге приехали полицейские. Они задержали как минимум 10 участников встречи от 12 до 18 лет за пропаганду ЛГБТ.

Губернатора Пензенской области задержали по подозрению в коррупции. По данным следствия, общая сумма взяток превышает 31 млн рублей.

Студентам из 25 стран разрешили вернуться в Россию, чтобы продолжить обучение. Им придется дважды сдать ПЦР-тест на коронавирус — за три календарных дня до прибытия в Россию и после въезда в страну.

За последние сутки в России выявили 9299 случаев коронавируса. Вылечились 8743 человека, умер 371 пациент.

Греция в восемь раз увеличила квоту на въезд российских граждан. Начиная с 22 марта на территорию страны смогут въезжать до 4000 россиян в неделю.

Власти Бразилии оштрафовали Apple на 2 млн долларов за продажу айфонов без зарядок. Санкции наложили из‑за вводящей в заблуждение рекламы и несправедливых условий.

На мосту в Рединге появилось граффити печатной машинки, вероятно, нарисованное Бэнкси. Работа сделана в его стиле и отсылает к изображению заключенного на стене Редингской тюрьмы.

The Weeknd переиздал свой первый микстейп «House of Balloons». Он вставил все семплы, от которых пришлось отказаться 10 лет назад из‑за нерешенных споров об авторских правах.

HBO Max снимет документальный сериал об американской актрисе Бриттани Мерфи. Она известна по ролям в фильмах «Бестолковые», «Молодожены» и «Восьмая миля», а также по озвучке Луэнн Плэттер в мультсериале «Царь горы».

Лана Дель Рей анонсировала новый альбом «Rock Candy Sweet». На будущей пластинке певица продолжит оспаривать обвинения в культурной апроприации и романтизации домашнего насилия, которые она в последнее время получает в свой адрес.

Фронтмен Radiohead Том Йорк записал ремикс на акустическую версию песни «Creep». Трек стал частью японского фешен-шоу бренда Undercover.

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