Греция увеличила квоту на въезд россиян. В мае могут открыть границу для всех туристов

Греция в восемь раз увеличила квоту на въезд российских граждан. Об этом сообщается на сайте официальной правительственной газеты.

Еженедельно до 4000 россиян смогут въезжать на территорию страны с 22 марта. Правила будут действовать до 5 апреля.

Полностью снять ограничения на въезд для россиян Греция планирует снять с 14 мая. Для посещения страны туристам нужно будет предоставить справку о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или документ о наличии антител.

Греция открыла границу для россиян в сентябре, но еженедельно въезжать могли только 500 человек. Сейчас попасть в страну можно только через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона.