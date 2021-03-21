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HBO Max создаст документальный сериал о Бриттани Мерфи

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:11

HBO Max запустил в производство документальный сериал, рассказывающий об американской актрисе Бриттани Мерфи. Об этом сообщает Variety.

Режиссером выступит Синтия Хилл, создательница сериала «A Chef’s Life» и документального фильма «Private Violence», посвященного проблеме домашнего насилия.

Мерфи известна по ролям в фильмах «Бестолковые», «Молодожены» и «8 миля», а также по озвучке Луэнн Плэттер в мультсериале «Царь горы». Она умерла в 2009 году в возрасте 32 лет. По официальной версии, актриса скончалась от пневмонии и воздействия безрецептурных медикаментов. Через год умер ее муж, что привело к спекуляциям по поводу реальной причины смерти артистки.

Сериал будет состоять из архивных кадров и интервью. Исполнительный директор HBO Max Дженнифер О’Коннелл заявила, что документалка прольет свет на детали трагичной истории Мерфи.

18 марта на HBO Max состоялась премьера режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Картина длится четыре часа и состоять из шести глав. Они будут называться «Не рассчитывай на это, Бэтмен», «Эпоха героев», «Любимая мать, любимый сын», «Машина перемен», «Вся королевская рать» и «Что‑то мрачнее».

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