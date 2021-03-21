Петербург возглавил рейтинг городов России по спросу на такси

Петербург стал городом с самым высоким спросом на таксистов среди российских регионов. С начала года в Северо-Западном федеральном округе работодатели открыли около 500 вакансий для водителей, 81% из них пришелся в Петербург, пишет «78.ru» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Вторую строчку заняла Москва, а замыкают пятерку Подмосковье, Краснодарский край и Новосибирская область. Средняя зарплата таксистов по стране составила 70 тыс. рублей, в Петербурге — 75 тыс.

«Обычно работодатели предлагают кандидатам гибкий или сменный график работы (60% от всех вакансий). Средняя зарплата от работодателей по стране в вакансиях для водителей такси — 70 тыс. рублей, что на 27% выше, чем в прошлом году», —заявил представитель HeadHunter.

Ранее проект «Помощь рядом» поделился с «Афишей Daily» историями, которые рассказали ему слабослышащие таксисты — об особенностях работы и важности поддержки других.