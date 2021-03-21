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The Weeknd переиздал микстейп «House of Balloons». Релизу исполнилось 10 лет

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:22

Канадский певец The Weeknd переиздал свой первый микстейп «House of Balloons». Его можно послушать на всех популярных стриминговых платформах.

The Weeknd опубликовал микстейп в оригинальном сведении. Изначально в песнях использовались семплы из композиций певицы Алии, а также групп Beach House, Siouxsie and the Banshees и Cocteau Twins. Из‑за нерешенных вопросов по поводу авторских прав элементы композиций не удалось включить в релиз.

«House of Balloons» отмечает десятилетие в этом году. В 2011 году микстейп помог Эйбелу Тесфайе (настоящее имя исполнителя) приобрети армию поклонников и приглашение от Дрейка записать совместную песню «Crew Love».

Ранее The Weeknd объявил бойкот «Грэмми» и заявил, что не будет больше представлять песни для церемонии награждения. В этом году его альбом «After Hours» не получил ни одной номинации, хотя был высоко оценен как критиками, так и простыми слушателями. В ответ он написал: написал: «„Грэмми“ остается коррумпированной. Вы должны мне, моим поклонникам и прозрачности индустрии».

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