Губернатора Пензенской области задержали за получение взяток на 31 млн рублей

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в коррупции. По данным следствия, общая сумма взяток превышает 31 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Белозерцев получил «деньги и иные ценности» через посредников. Взятки давали глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков.

На всех фигурантов завели дело по статье о даче и получении взятки. На рабочих местах и дома были проведены обыски. Обвинение будет предъявлено в «ближайшее время».

«Взятки передавались за предоставление группе компаний „БИОТЭК“ конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», — заявила Петренко.

В марте по подозрению в коррупции также задержали замглавы правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Предполагается, что с 2017 года он получил взятки на сумму 63 млн рублей.