На мосту в Рединге появилось граффити печатной машинки. Его мог нарисовать Бэнкси

В английском городе Рединг появилось граффити печатной машинки. Местные жители уверены, что в город вернулся Бэнкси, ведь работа нарисована в его стиле, пишет Daily Mail.

Граффити нашли случайные прохожие. Оно нарисовано на одном из мостов города. Печатная машинка висит на простыне — прямо как в рисунке Бэнкси на стене Редингской тюрьмы.