На мосту в Рединге появилось граффити печатной машинки. Его мог нарисовать Бэнкси

В английском городе Рединг появилось граффити печатной машинки. Местные жители уверены, что в город вернулся Бэнкси, ведь работа нарисована в его стиле, пишет Daily Mail.
Граффити нашли случайные прохожие. Оно нарисовано на одном из мостов города. Печатная машинка висит на простыне — прямо как в рисунке Бэнкси на стене Редингской тюрьмы.
На здании тюрьмы Бэнкси изобразил заключенного, который сбегает из тюрьмы по веревке, сделанной из простыней. Внизу к ней привязана печатная машинка, поэтому поклонники художника предположили, что граффити посвящено писателю Оскару Уайльду, который отбывал наказание в тюрьме Рединга с 1895 по 1897 год.
Спустя несколько дней неизвестные закрасили машинку красным цветом, а снизу написали «Team Robbo!». Считается, что это отсылка к покойному уличному художнику Королю Роббо. С 2009 года Роббо и Бэнкси враждовали — Бэнкси нанес свой рисунок поверх граффити Короля в Лондоне.