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Власти Бразилии оштрафовали Apple на 2 млн долларов за продажу комплектов айфонов без зарядок

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:33

Управление по защите прав потребителей бразильского штата Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало на 2 млн долларов компанию Apple за продажу айфонов без адаптеров питания. Об этом сообщает 9to5Mac.

Власти наложили санкции «за вводящую в заблуждение рекламу, продажу устройства без зарядного устройства и несправедливые условия». Корпорация перестала добавлять блоки питания к смартфонам в целях заботы об окружающей среде.

В декабре 2020 года правительство страны обязало Apple вернуть зарядки в комплекты айфонов. В Procon-SP обратились к корпорации с вопросом, почему она убрала адаптер из коробки и потребовали доказать, что это не вредит потребителям и помогает окружающей среде.

Ведомство также сообщило, что Apple не ответили, снизилась ли цена iPhone 12 после того, как в комплект перестал входить блок питания, какова стоимость смартфона с зарядкой и без нее, и сократился ли объем производства адаптеров.

Управление Procon-SP обвинило компанию в несоответствии устройств заявленным в рекламе характеристикам. Речь идет о промо iPhone 11 Pro, в котором гаджет подставляют под струю воды, заявляя, что он «выдерживает погружение на глубину до четырех метро в течение 30 секунд». При этом на поломки в результате попадания в воду гарантийные условия Apple, как отмечает Procon-SP, не распространяются.

Ранее корпорация Apple согласилась исполнять нормы закона об обязательной предустановке на гаджеты российского софта. В январе 2021 года правительство утвердило список таких приложений. В него попали приложение «Яндекса» и его сервисы — «Браузер», «Карты» и «Диск», почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент «Маруся», OK Live, «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», Kaspersky Internet Security и Applist.ru. Производтели гаджетов также будут обязаны предустанавливать в браузер по умолчанию российский поисковик. Какой именно, правительство определит позже. Новые правила касаются смартфонов, ноутбуков, ПК и Smart TV.

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